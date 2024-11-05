В Каменске-Уральском неизвестные обстреляли офис юриста Сергея Барсукова

На ул. Суворова, 18 в Каменске-Уральском неизвестные обстреляли окно в офисе юриста Сергея Барсукова. Никто не пострадал, сообщил «Ъ-Урал» господин Барсуков. Полиция начала проверку, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В обеденное время один из юристконсультов обнаружила отверстие в стеклопакете, связалась со мной»,— сказал Сергей Барсуков. По его словам, скорее всего отверстие оставило пневматическое оружие или детская рогатка.

«Последняя наша версия, что это могли совершить подростки из хулиганских побуждений. Не исключаю факт, что кто-то решил просто припугнуть. Я и мои коллеги ведем много резонансных дел»,— добавил господин Барсуков.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что полиция начала проверку. «Сыщики уже установили, что окно не имеет сквозного повреждения. Не исключено, что это могла быть пневматика или обычная детская рогатка»,— сказал полковник Горелых.

Напомним, Сергей Барсуков был юристом в деле студентки, которой угрожал электрошокером преподаватель-полицейский Иван Корсак. Он защищал интересы потерпевшей. Позже преподавателя уволили из органов за угрозы наказать студенток.

Виталий Красиков