На станциях СКЖД выросло отправление пассажиров на 6% в октябре

На станциях Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в октябре текущего года было отправлено 5,1 млн пассажиров, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 8% и составило 3,5 млн человек. В дальнем следовании перевезено 1,6 млн пассажиров, что на 4% больше, чем в октябре прошлого года.

Всего пассажирооборот на СКЖД в октябре составил 1,3 млрд пасс-км. Это на 8% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ева Китаева