Экспорт зерна из Татарстана водным транспортом утроился с начала навигации

С начала речной навигации экспорт зерна из Татарстана увеличился втрое, превысив 400 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В Нижнекамском и Чистопольском районах специалисты центра отобрали и исследовали пробы из двух партий пшеницы нового урожая, общий вес которых составил около 6 тыс. тонн. По результатам испытаний зерно соответствует требованиям стран-импортёров, и на каждую партию были выданы фитосанитарные и качественные сертификаты.

После погрузки в речные порты зерно доставят в рейдовый порт Кавказ, где его перегрузят на морские суда для отправки в Алжир и Израиль. Продукция прошла контроль по стандартам ТР ТС и ГОСТ, с содержанием белка в пределах 11,8–12,4% и стекловидностью 36–38%. Алжир и Израиль остаются основными импортерами татарстанской пшеницы: с конца апреля по октябрь в эти страны было отправлено 20 теплоходов с общим объемом около 93 тыс. тонн.

Всего за 2024 год по воде на экспорт было отправлено 115 судов с более чем 410 тыс. тонн зерна, включая пшеницу, ячмень и кукурузу. Это в три раза превышает прошлогодние объёмы.

Ранее сообщалось, что в текущем году Татарстан экспортировал 670 тыс. тонн зерна в страны Европы и Азии.

Анар Зейналов