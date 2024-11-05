Свердловская область вошла в топ-10 регионов по интересу к онлайн-образованию

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России по интересу к онлайн-образованию. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Мегафон», осенью 2024 года трафик на профильных сайтах увеличился в 2,3 раза, относительно летних месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в текущем году жители региона стали интересоваться онлайн-образованием на 57% чаще, чем в прошлом году. На сайт «Учи.ру» с курсами по школьным предметам и заданиями олимпиад приходится более 70% трафика. Интерес к школам программирования вырос более чем на 10%, а трафик на сайты языковых курсов остался на уровне прошлого года.

Отмечается, что и взрослые свердловчане активно заходят на онлайн-платформы для профессионального обучения и повышения квалификации. Например, в первую десятку ресурсов по востребованности вошли «Нетология» и справочно-информационный портал «Грамота.ру».

Напомним, с начала 2024 года свердловчане стали чаще выбирать отечественные почтовые сервисы, в регионе на Yahoo приходится на 30% больше данных, чем на другие приложения. За девять месяцев 2024 года число пользователей российских почтовых сервисов выросло в два раза.

Полина Хабарова