Yota: свердловчане стали переходить на отечественные почтовые сервисы

С начала 2024 года свердловчане стали чаще выбирать отечественные почтовые сервисы, в регионе на Yahoo приходится на 30% больше данных, чем на другие приложения. За девять месяцев 2024 года число пользователей российских почтовых сервисов выросло в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трафик увеличился на 50%, следует из данных аналитиков Yota.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. Напомним, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах»,— сказано в сообщении.

В целом в России самым популярным почтовым сервисом остается Gmail от Google, где за год прибавилось 19% пользователей, но их активность снизилась на 10%. Второе место занимает «Яндекс Почта», где аудитория выросла на треть, а активность на — 10%. Тройку лидеров замыкает «Почта Mail», этот сервис стали выбирать в четыре раза чаще, а потребляемый трафик увеличился в 2,5 раза.

По данным компании «Мегафон», электронная почта остается одним из самых популярных каналов распространения вредоносного ПО и фишинга наряду с мессенджерами и SMS.

Полина Хабарова