В Татарстане задержали 20 мигрантов за незаконные работы на железной дороге

В Нижнекамском районе Татарстана полиция выявила 20 мигрантов, которые без разрешительных документов занимались ремонтом железнодорожного пути рядом с селом Борок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В ходе совместного рейда сотрудников УМВД, УФСБ и прокуратуры Нижнекамска установлено, что рабочие из стран ближнего зарубежья не имели разрешений на соответствующую трудовую деятельность. Все задержанные были доставлены в отдел внутренних дел, где им выписали административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Суд примет решение о принудительном выдворении нарушителей из России. Также рассматривается вопрос о привлечении работодателей, нанявших мигрантов без оформления, к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане число разрешений на временное проживание мигрантов сократится в 2,5 раза.

Анар Зейналов