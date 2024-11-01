СКР проверит косметологическую клинику в Уфе

Следственный отдел по Советскому району Уфы организовал проверку по факту размещения в СМИ информации об оказании некачественных медицинских услуг, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По данным телеканала «Вся Уфа», осенью 2022 года уфимке сделали биоревитализацию лица и шеи, которая привела к образованию рубцов. Пострадавшая, пройдя медицинскую экспертизу, выяснила, что у нее есть противопоказания к процедуре. У косметолога, согласно ответу Росздравнадзора, не было лицензии на оказание услуг, а у ее помощницы, проводившей процедуру, медобразования.

Венера Хисамова