Василий Голубев подвел итоги своего руководства Ростовской областью

На заключительном совещании глав районов, городов и ведомств Ростовской области Василий Голубев подвел итоги своего руководства регионом. Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на слова экс-губернатора, за неполные 15 лет ВРП региона вырос на 64,4% (до 2,3 трлн руб. по итогам 2023 года).

Доходы в бюджет региона увеличились в 3,3 раза, а расходы — в 3,5 раза. Объем промпроизводства вырос в 4,5 раза: с 2010 года на Дону появились 40 предприятий, в которые суммарно инвестирован 51 млрд руб. Согласно данным областного отделения органа госстатистики, в первом полугодии 2024 года оборот товаров в сфере промышленности составил 913 млрд руб.

За этот период в регионе капитально отремонтировали 4,5 тыс. км. автодорог, построено и реконструировано — 489 км. Введено более 33 млн кв. м. жилья.

Дмитрий Ковалевский