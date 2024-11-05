Число татарстанцев, получающих электронные налоговые уведомления, выросло на 46%

За год количество татарстанцев, выбравших электронные уведомления, увеличилось на 46% — это на 460 тыс. человек больше, чем год назад. Остальные налогоплательщики получили уведомления по почте. Об этом на брифинге сообщил руководитель УФНС по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

Всего жителям республики было направлено более 2,4 млн налоговых уведомлений, из которых свыше 60% доставлено в электронном виде.

Господин Сафиуллин также напомнил о случаях, когда уведомление не отправляется. Это происходит, если начисленная сумма составляет менее 300 руб. — тогда уведомление откладывается до достижения этой суммы или отправляется через три года. Уведомления также не направляются льготникам, полностью освобождённым от налогов, или если на едином налоговом счете положительный баланс, покрывающий задолженность.

Тех, кто не получил уведомление, руководитель УФНС призвал обратиться в любую налоговую инспекцию или проверить информацию в личном кабинете налогоплательщика, в приложении «Налоги ФЛ» или на портале Госуслуг.

Ранее сообщалось, что общая сумма налоговых уведомлений составила 9,6 млрд руб.

Анар Зейналов