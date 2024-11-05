Ночью в Сочи прошли ливень и снегопад

В ночь на 5 ноября на побережье Сочи прошел ливень, а в горной части курорта — снегопад. В городе выпало до 45 мм осадков, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе выпало 45 мм дождя, в Центральном и Адлерском районах — 44 и 43 мм соответственно. В горных районах курорта зафиксировали снегопады. На горнолыжных курортах уровень осадков достиг 20,6 мм. Непогода обрушилась в том числе на Красную Поляну и Эсто-Садок. Для предотвращения образования гололеда специалисты применили 12 тонн противогололедных материалов.

Ночью дорожные службы расчищали улицы, дороги, а также федеральную трассу А-149 в горах курорта. На утро ситуация стабилизировалась: вся городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Сейчас осадки прекратились, однако до конца дня сохраняется штормовое предупреждение. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозировали комплекс неблагоприятных метеоявлений. Угроза непогоды сохраняется до конца 5 ноября.

Мария Удовик