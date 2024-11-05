Более 400 тыс. жителей Ставрополья заняты в бизнесе

В настоящее время на Ставрополье 417 тыс. жителей заняты в сфере малого и среднего предпринимательства. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в регионе зарегистрированы 272 тыс. субъектов МСП.

Ранее власти Ставрополья сообщали, что за год количество предприятий малого и среднего бизнеса в регионе выросло за год на 13%. При этом, более половины из этого числа — самозанятые. Согласно публикации ФНС, в середине октября в Ставропольском крае были зарегистрированы 81,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и 20,2 тыс. юридических лиц (МСП).

Дмитрий Ковалевский