В Краснодаре планируется увеличить стоимость проезда до 50 рублей

Управление цен и тарифов подготовило заключение для принятия решения об установлении тарифа на оплату проезда в общественном транспорте в размере 50 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Обоснованность тарифа уже проверили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства. Планируется согласовать и принять документ к 1 декабря. Но точный срок пока не установлен.

Повышение проезда связано с увеличением стоимости запасных частей, комплектующих, ГСМ, коммунальных платежей. Также необходимо продолжать индексацию заработной платы водителям и кондукторам, чтобы решить кадровую проблему.

Ева Китаева