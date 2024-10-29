За неделю коронавирусом в Сочи заболели больше 30 человек

В Сочи за прошедшую неделю коронавирус диагностировали более чем у 30 человек. В целом по Краснодарскому краю заболеваемость превысила 400 случаев, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по недельной заболеваемости остается Краснодар — около 140 новых ковид-пациентов. Далее идет Новороссийск с более чем 40 заболевшими, тройку лидеров замыкает Сочи. В Тимашевском районе 23 пациента, Ейском — 19, Кущевском — 13, Абинском — 11, Белореченском — девять.

С 21 по 27 октября коронавирус подтвердился более чем у 400 жителей Кубани. С выздоровлением выписали 518 человек, одного пациента спасти не удалось.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи была на том же уровне — больше 30 случаев. По краю 14 по 20 октября диагноз подтвердился у 466 человек.

Вячеслав Рыжков