Делегация из Ростова посетила VIII международный антифашистский съезд в сербском городе Чачак. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на встрече выступил замначальника отдела внешних связей и межмуниципального сотрудничества администрации Ростова Евгений Руднев.

В присутствии представителей 20 стран Европы и Латинской Америки он отметил значимость сохранения исторической памяти и осудил вклад коллективного Запада в возрождение «коричневой чумы» на Украине.

Ростовская сторона обсудила подписание протокола о сотрудничестве, а также взаимодействие в сфере культуры, спорта и академических обменов с мэром Чачака Милуном Тодоровичем. Затем делегаты посетили захоронение воинов-освободителей Сербии и возложили цветы к мемориалу.

Дмитрий Ковалевский