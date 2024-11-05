По итогам III квартала Чувашия заняла 8-е место среди российских регионов и 1-е место в ПФО по оценке эффективности реализации комплекса ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Чувашия вошла в десятку лидеров по реализации комплекса ГТО

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В III квартале нормы ГТО в Чувашии сдали 23,6 тыс. человек, из которых 3,5 тыс. получили знаки отличия: 2,2 тыс. — золотых, 712 — серебряных и 587 — бронзовых. Как отметил и.о. министра физической культуры и спорта Александр Степанов, среди участников увеличилась доля взрослых старше 25 лет, которая теперь составляет 20% от общего числа. За последние 9 лет к сдаче нормативов ГТО присоединились более 317 тыс. жителей Чувашии, что составляет 28% населения республики старше 6 лет.

Глава республики подчеркнул значимость информационной и организационной работы для популяризации ГТО и предложил дополнительно стимулировать участие налоговыми льготами по НДФЛ с 2025 года.

В отчетный период в Чувашии прошли фестивали ГТО для разных категорий населения, включая трудовые коллективы, школьников, студентов вузов и семейные команды. «Во второй половине 2025 года республика готовится принять Всероссийский этап Фестиваля ГТО»,— сообщил Александр Степанов.

С 2019 года при муниципальных центрах тестирования оборудовали 23 специализированные спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов ГТО, а в 2023 году открыли еще три. Каждая площадка оснащена более чем 20 видами тренажеров, турников и других спортивных элементов, которые пользуются спросом у жителей разных возрастов и уровней подготовки. До конца 2024 года планируется открытие нового центра тестирования на базе спортшколы «Унга» в Чебоксарском округе.

Анар Зейналов