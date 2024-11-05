Экс-глава ростовского дептранса станет заместителем главы администрации Таганрога

Заместителем главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой назначен Христофор Ермашов. Об этом сообщает пресс -служба горадминистрации города.

Господин Ермашов с 2019 по 2021 год занимал должность главы департамента транспорта Ростова, а с апреля 2021 года его назначили замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству. В этот период была разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

После отставки по собственному желанию в конце 2021 года, по информации портала «Дон-24», чиновник работал советником директора ГУП «Информационно-вычислительный центр ЖКХ», расформированного в августе этого года.

Дмитрий Ковалевский