За год в российских вузах создали 50 комнат матери и ребенка

За 2024 год в российских вузах было создано 50 комнат для молодых семей и преподавателей с детьми. К 2030 году такие комнаты должны открыть в каждом университете страны, сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Сочи» во время марафона «Знание.Первые».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам замминистра науки и высшего образования Ольги Петровой, за 2024 год в российских вузах было создано 50 комнат матери и ребенка. «К 2030 году у нас будут открыты комнаты кратковременного пребывания матери и ребенка в каждом университете»,— сказала госпожа Петрова во время пресс-подхода в рамках марафона «Знание.Первые».

Замминистра уточнила, что открытие комнат входит в нацпроект «Семья», который начнет осуществляться с 2025 года.

Летом «Ъ» писал, что в 2024 году будет создано 60 комнат для молодых семей и преподавателей с детьми. К 2030 году таких комнат в вузах страны должно быть не менее 1 тыс.

Андрей Куценко