В Сочи не зафиксировали подтоплений после ночные дождей

Несмотря на сильные ночные ливни, в Сочи не зафиксировали случаев подтопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Дожди прошли без серьезных последствий, и обращения к спасателям не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

В последние дни в Сочи наблюдается ухудшение погодных условий, сопровождающееся дождями и грозами. По информации краевого главка МЧС, 5 ноября продолжает действовать предупреждение по образованию смерчей над морем в Сочи и Сириусе.

Несмотря на отсутствие серьезных инцидентов, местные жители вчера, 4 ноября, делились в социальных сетях кадрами последствий дождей. В частности, на опубликованных видео видно, как потоки воды подтопляют улицы и трассу в Адлере.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте ночью выпало до 45 мм осадков. В горных районах прошел снегопад.