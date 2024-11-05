Это такой геморрой!

Становление современной колопроктологии пришлось на конец 1980-х — начало 1990-х годов. Именно тогда мировые эксперты в области колопроктологии пришли к пониманию, как лечить рак прямой и ободочной кишки. Сегодня тон в развитии этой области медицины задают в том числе и российские колопроктологи, среди них — Петр Царьков, заведующий кафедрой хирургии Сеченовского университета, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии. Как сформировалась колопроктология как наука, какие заболевания находятся в сфере ее интересов и каково ее будущее — в его интервью «Ъ-Науке», посвященном Международному дню колопроктолога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Царьков, директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ им. И. М. Сеченова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Петр Царьков, директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ им. И. М. Сеченова

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

— Петр Владимирович, проктология, или колопроктология,— одна из самых древних областей медицины. Как появилась эта специальность?

— В первую очередь скажу, что наша врачебная специальность появилась точно не благодаря геморроидальной болезни. Поскольку это такое заболевание, когда даже его самые крайние проявления могут самоликвидироваться и человек будет в дальнейшем здоров. Знаете, как грипп: лечи — не лечи, все равно болеть неделю, или семь дней.

Хорошо известны истории с монархами. Людовик XIV, «король-солнце», длительное время лечился по поводу аноректальных свищей. Свищ — это гнойный процесс в области прямой кишки. Людовика лечили лучшие врачи того времени, и именно французская медицина была тогда самой передовой в Европе. Ему ежедневно делали клизмы, готовили лучшие лекарства, регулярно перевязывали рану — применяли все самое эффективное на тот момент. В конечном итоге он вызвал своих эскулапов и заявил: «Я понимаю, что пока вы будете лечить меня как монарха, у меня нет шансов излечиться от этой болезни. Прошу лечить меня как простого больного». Лучший в то время хирург был готов его прооперировать, но у него не оказалось специальных инструментов: хирургия тогда была неразвита. Он начал просто вскрывать гнойники, но результата не было. И придворный хирург пришел к выводу, что нужно создавать специальные хирургические инструменты, чтобы успешно выполнить операцию. Но прежде чем этими инструментами был прооперирован король, их испытали на сотне заключенных с подобным заболеванием.

Это говорит о том, что распространенность аноректальных свищей была столь велика, что за короткий период времени испытали вновь изобретенный инструмент на сотнях больных заключенных.

А в 1835 году в Англии было открыто первое учреждение для лечения проктологических больных — больница Святого Марка, которая до сих пор существует. Она создавалась для лечения неимущих больных со свищами прямой кишки.

И проктология как наука появилась именно из-за необходимости лечения прежде всего гнойных заболеваний.

— Чем занимается современная колопроктология и какими профессиональными знаниями обладать врач-колопроктолог?

— Сегодня существует более 200 проктологических заболеваний. В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета лечат их значительную часть. Колопроктология — это совокупность нескольких дисциплин. Мы вынуждены быть прежде всего хирургами и одновременно обладать знаниями по их терапии, потому что некоторые заболевания требуют консервативного лечения. И это отличает колопроктологов от обычных хирургов.

— Геморрой — казалось бы, о нем все давно известно. Есть ли какие-то новые методы его лечения?

— Действительно, развитие медицины сегодня таково, что есть множество методов лечения геморроидальной болезни. Но одновременно с этим появляется все больше данных о том, что геморрой на определенных стадиях либо совсем не требует лечения, когда можно обходиться консервативными способами, либо он может быть пролечен с использованием максимально мини-инвазивных методов — это так называемые операции обеденного перерыва. Человек приходит на амбулаторный прием и дальше идет на работу.

Подобный подход мы широко применяем при лечении острого геморроя у беременных и женщин, которые недавно родили. Можно, конечно, дождаться того момента, когда наступит стабилизация болезни, и такое действительно часто случается. Но есть ситуации, когда обострение геморроидальной болезни становится мучительным для женщины. Особенно если это происходит в преддверии родов, на самых последних неделях или сразу после них. Женщина, которая только что испытала один из самых незабываемых моментов в своей жизни, должна испытывать радость материнства, общения со своим ребенком, а она не может взять его на руки, потому что любое движение и нагрузка на пресс ведут к усилению боли в области заднего прохода. Но небольшой укол под местной анестезией и удаление воспаленного узла может сразу же на операционном столе ликвидировать у женщины болевой синдром.

Так вот, увидев результаты такого подхода, мы осознали, что еще не все знаем о геморроидальной болезни. В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии начато фундаментальное исследование, которое, возможно, перевернет представление о механизме развития геморроидальной болезни или как минимум расширит наши знания о закономерностях ее течения. Это поможет изменить подходы к ее профилактике и лечению.

— Петр Владимирович, могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Когда мы говорим о геморроидальной болезни, кажется, что 100% человечества больны ею. На самом деле все не так. И это доказало масштабное популяционное исследование, проведенное в Южной Корее, в котором приняли участие почти 200 тыс. человек. Метод объективного контроля подтвердил, что всего около 17% людей в корейской популяции страдают геморроидальной болезнью. Объективный контроль — это осмотр врача-колопроктолога и колоноскопия, когда смотрят внутренние геморроидальные узлы. И сейчас в рамках сформированной исследовательской группы с участием морфологов, физиологов, педиатров мы пытаемся буквально изнутри взглянуть на этапы развития геморроидальной болезни. Если мы подтвердим свою гипотезу ее происхождения, то сможем поменять даже порядок назначения лекарственной терапии и ее профилактики в будущем.

— Есть ли еще какие-либо заболевания, на которые в Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии посмотрели с другого ракурса?

— Конечно, есть. Речь идет о так называемых постсакральных кистах. Это известное заболевание, и мы пытаемся его сейчас квалифицировать как часть уже известного заболевания, но с локализацией в другой зоне человеческого организма. Мы столкнулись с ним достаточно случайно и, вероятно, как и другие врачи (до нас эта болезнь была описана всего у трех пациентов), опубликовав наблюдение, забыли бы о нем. Оперировали студента, и исследовательская группа обратила внимание на то, что из полости удаленной кисты, когда мы ее вскрыли, росли волосы. Мы думали, что лечили эпителиальный копчиковый ход, но находка во вскрытой кисте наводила на мысль, что в данном случае речь идет не просто о банальной кисте копчика, а, возможно, о постсакральной локализации дермоидной кисты — той, которая закладывается при рождении. Мы направили препарат на исследование и получили ответ: морфологический диагноз не противоречит клиническому, то есть ЭКХ. Повторно направив запрос в лабораторию с просьбой пересмотреть материал, мы получили подтверждение своему предположению: морфологическая картина соответствует дермоидному образованию. Благодаря этому клиническому наблюдению возникла гипотеза о том, что данная локализация кисты не является исключительной редкостью, а редкая выявляемость является следствием того, что постсакральная киста в большинстве случаев маскируется под другое довольно распространенное заболевание — эпителиальный копчиковый ход. Дальнейшая совместная работа с нашими МРТ-специалистами и морфологами позволила установить, что 5% больных, которые приходят к нам с диагнозом «эпителиальный копчиковый ход», вместо него имеют дермоидные кисты. Спросите: ну и что, в чем тут практическая ценность? Дело в том, что мы применяем в лечении пациентов с копчиковым ходом преимущественно малоинвазивные методы лечения. А для этой категории пациентов малоинвазивное лечение не подойдет, потому что такую кисту можно вылечить, только удалив ее всю, не оставив ничего. Таким образом, мы сейчас вносим новую струю в неизвестное доселе по распространенности заболевание. Казалось бы, прошло много лет с момента появления колопроктологии как науки, тем не менее все еще есть моменты, которые остаются неизвестными врачам.

— Петр Владимирович, что повлияло на ваше становление как ведущего в нашей стране врача-колопроктолога?

— Будучи еще совсем молодым человеком, в начале хирургического пути, я пришел работать в отделение, которое занималось лечением рака прямой кишки, и достаточно быстро освоил несколько операций, основанных на «слепом» (не под контролем зрения) принципе выделения прямой кишки, широко распространенных в то время. Очень хорошо помню, что, встречаясь с коллегами, я говорил: мне всего 35 лет, а профессиональная жизнь уже закончилась, и дальше можно только повторять уже освоенные операции. Потом мне посчастливилось увидеть «в деле» многих замечательных хирургов. Это было в конце 80-х — начале 90-х годов, период, когда начинался современный этап развития колопроктологии, когда были найдены ответы на, казалось бы, неразрешимый вопрос, как нужно эффективно лечить рак прямой и ободочной кишки. Тогда я встретил на своем пути экспертов с большой буквы из Великобритании, Германии, Японии. Встреча с ними перевернула мое сознание. Я понял, что нет пределов совершенства в лечении этого заболевания, и у меня появилось желание развиваться. И когда удалось повторить то, что делают мэтры, это было буквально как откровение! Ведь параллельно начинают улучшаться результаты, и не на 1–2%, а сразу на десятки. Я всегда сравниваю это с верой. Мне повезло познакомиться с выдающимися учителями, и я сказал: верую. И теперь я точно знаю, что руками и действиями хирурга можно изменять ход течения болезни.

— Путь был непростым?

— Определенный период времени ушел на то, чтобы освоить новые методы лечения. И уже освоив их, я вдруг почувствовал за своей спиной людей. Я не видел их сначала, но они стояли и внимательно смотрели за тем, что делаю уже я. В этот момент пришло понимание того, что недостаточно просто делать то, что ты хорошо умеешь. Важно делиться полученными навыками и передавать эти знания другим хирургам. Так родился проект — Российская школа колоректальной хирургии, которая существует уже больше 15 лет. Благодаря ей нам удалось изменить и колопроктологию как область медицины, и сознание многих коллег, так же как это когда-то произошло со мной. Именно поэтому очень популярны наши курсы повышения квалификации — врачи едут в Сеченовский университет со всей страны. И ситуация в хирургическом плане стала меняться: сегодня российская школа онкопроктологии на очень высоком счету в мире. Несмотря на все нынешние сложности коммуникации, иностранные коллеги в курсе наших исследований, результатов которых они также ждут. Так как они будут иметь мировое значение.

— Какие векторы развития задает российская школа колопроктологии?

— В 2012 году я выступал на конференции в Портсмуте, Великобритания, и представлял доклад по лимфодиссекции при правом раке ободочной кишки. На тот момент уровень хирургии при этом заболевании и отношение к лимфодиссекции были очень скептичными. Аргументы оппонентов заключались в том, что хирург не может все полностью удалить, поэтому и не надо к этому стремиться. Простая операция безопасна для пациента. Не надо ничего усложнять. И когда я показал аудитории видео операции по расширенному удалению лимфатических узлов, в зале стояла гробовая тишина. Только один хирург встал и сказал, что небезопасно работать с такими крупными сосудами, и далее он же спросил про количество летальных исходов. Я ответил, что смертей не было, потому что это достаточно безопасная хирургия, если уметь правильно работать с сосудами. Что получилось в итоге? Сегодня эта клиника в Портсмуте считается одним из ведущих обучающих центров в Европе в области колопроктологии как раз по лимфодиссекции при правом раке. И демонстрирует как раз тот самый стиль, который мы им показали в 2012 году.

А что касается вектора развития, то я полагаю, что современному поколению колопроктологов совсем скоро предстоит сделать не менее важные открытия, чем были сделаны за последние 40 лет. Отмечая профессиональный праздник колопроктолога, постарайтесь подвести итог сделанному и чуть-чуть заглянуть за горизонт: возможно, именно вы будущий первооткрыватель.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета