Татарстан предоставит налоговые льготы для электромобилей с 2025 года

В республике начнут действовать налоговые льготы на экологические электромобили с 1 января 2024 года, однако они будут применяться только с 2025 года. Об этом на брифинге сообщил руководитель УФНС по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

С 1 января 2024 года в Татарстане будут действовать льготы по транспортному налогу для легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и грузовых машин, оснащенных исключительно электрическим двигателем. Поскольку налоги уплачиваются за предыдущий налоговый период, преференция начнет действовать только в 2025 году за 2024 год.

По данным ГИБДД, в 2023 году в республике зарегистрировано 451 электромобиль, а в 2024 году их число превысит 900 единиц.

Ранее сообщалось, что число электромобилей в Казани за последние три года увеличилось в пять раз и составило 815 единиц.

Анар Зейналов