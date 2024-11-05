На оборонном заводе в Уфе произошло массовое отравление

На первой производственной площадке ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» произошла вспышка норовирусной инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии. Пострадал 21 человек, 10 из них госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

По предварительным результатам санитарно-эпидемиологической проверки, источником норовирусной инфекции стал пищеблок предприятия. «Все заболевшие переносят заболевание в средней и легкой форме и находятся под медицинским наблюдением»,— говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в управлении корпоративных коммуникаций, в столовых и буфетах предприятия проведена дезинфекция, они работают в штатном режиме. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Идэль Гумеров, Уфа