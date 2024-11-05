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Врио главы Челябинска намерен лично контролировать приоритетные закупки

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Алексей Лошкин намерен контролировать ряд приоритетных муниципальных закупок, в том числе те, где произошло «нездоровое» снижение начальной цены. Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии 5 ноября.

«Я поставил себе на контроль, наиболее приоритетные закупки, которые планирует и уже осуществляет администрация Челябинска. Они совершенно из разных сфер, в том числе, туда попадают аукционы, которые связаны с уборкой внутриквартальных проездов. На два таких аукциона я обратил внимание, там было существенное понижение стоимости — до 80%. Для меня это является индикатором того, что нужно обратить на эту закупку пристальное внимание. Поскольку либо это будет неисполнение контракта, либо мы опять с начальной максимальной ценой контракта куда-то улетели в облака», — сообщил врио главы.

По его словам, вопрос с этим контрактами он «отработал» с главой Калининского района Владимиром Шамне. Руководителям других районов Алексей Лошкин рекомендовать также обращать внимание на такие закупки и проверять добросовестность подрядчика. «В данном случае меня заверили, что ситуация на контроле у главы района. В любом случае, я буду отслеживать все такие закупки. Мы наладим соответствующую систему дополнительного мониторинга»,— сообщил врио главы.

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