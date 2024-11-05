Сочи назвали одним из лидеров по спросу на винные дегустации

Самый высокий спрос на винные дегустации отмечается в южных городах. В их числе Ессентуки, Геленджик, Кисловодск, Сочи, пишет «РБК» со ссылкой на данные «Яндекс Поиска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом по стране фиксируется рекордный за пять лет спрос на винные дегустации. Упоминания словосочетания «винная дегустация» за год в социальных сетях выросло на 21,5% — с 29,2 тыс. раз в октябре 2023 года до 35,5 тыс. в октябре 2024-го. Отмечается, что ежегодно наиболее высокий интерес к теме дегустации вина — в августе. В августе 2024 года запросов было на 7% больше, чем в августе 2023. Организаторы дегустаций заявляют о росте спроса на 20–30%.

Среди городов-миллионников по спросу на винные дегустации лидирует Санкт-Петербург. В северной столице о дегустациях вина спрашивают на 25% чаще, чем в Москве. В лидерах в этой категории также Пермь, Москва, Краснодар, Самара.

В среднем стоимость участия в винной дегустации на рынке колеблется в районе 4–5 тыс. руб. Дегустации проводит более 50 компаний. Участие в организации подобных мероприятий начинают чаще принимать локальные заведения, частные сомелье, блогеры.

Вячеслав Рыжков