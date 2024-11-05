Строительный магазин загорелся в Сочи
На улице Конституции СССР в Центральном районе Сочи загорелся строительный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В воскресенье, 3 ноября, в 18:56 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании в центре города. Прибывшие на место происшествие пожарные установили, что загорелся строительный магазин на площади 2 кв. м.
Пожар ликвидировали в 19:04. Пострадавших нет, уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе МЧС. К ликвидации привлекли четыре специалиста МЧС и одну единицу техники.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за месяц количество пожаров увеличилось почти на 80%. Всего в октябре зафиксировали 39 возгораний.