В Иглинском районе выделили участок для строительства глэмпинга

ООО «Финанс Сервис» выделили земельный участок площадью 6,6 га, расположенный в Турбаслинском сельсовете Иглинского района. Компания получит его в аренду без проведения торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Этнокультурный глэмпинг Алмалар». Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министерство земельных и имущественных отношений республики должно заключить с компанией договор аренды участка.

Компания представила проект создания глэмпинга на «инвестиционном часе» в правительстве Башкирии в июне этого года. Стоимость проекта — 94,4 млн руб., на производстве создадут 24 рабочих места. До конца 2027 года компания намерена построить 21 модульную жилую юрту, конференц-зал, баню, ресторан и спортплощадки.

ООО «Финанс Сервис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2006 года. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Владелец Лилия Хайруллина. Выручка в 2023 году составила 35,1 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

Майя Иванова