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Более 30 семей в Удмуртии поучаствовали в первом межнациональном автопробеге

Первый межнациональный семейный автопробег прошел в Удмуртии в честь Дня народного единства и Дня государственности республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Участие в мероприятии приняли 30 семей. Это представители различных национальностей: русские, удмурты, татары, украинцы, армяне, азербайджанцы, узбеки, белорусы и евреи. Они в традиционных костюмах проехали на автомобилях, украшенных национальной символикой, от Дома дружбы народов до Центральной площади Ижевска.

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