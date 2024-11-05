Председателем гордумы Томска стал участник СВО Сергей Сеченов

Председателем законодательной думы Томска стал 35-летний участник военной операции на Украине Сергей Сеченов, сообщила пресс-служба думы. Он стал депутатом в сентябре по итогам довыборов в парламент. За кандидатуру господина Сеченова на сегодняшней сессии проголосовали 27 из 30 присутствующих депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сеченов

Фото: Думы города Томска. Сергей Сеченов

Фото: Думы города Томска.

Сергей Сеченов в своей речи сказал, что считает основной задачей налаживание взаимодействия между администрацией Томска и городской думой.

Второй кандидатурой на пост спикера был независимый депутат Игорь Лютаев. В Томске он организует проект по осознанному потреблению «Курсор» и участвует в движении по утилизации органических отходов «Расти город Томск».

Сергей Сеченов учился в Томском кадетском корпусе, а затем в Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. Василевского в Смоленске. По его словам, он участвовал в военной операции на Украине с самого ее начала, в феврале 2022 года «заходил на киевское направление» в составе 76-й дивизии. В августе 2022 года на херсонском направлении получил ранение, после чего долго восстанавливался.

«Не могу сейчас защищать Родину с автоматом в руках, но хочу все равно приносить пользу для общества. Мы помогаем людям, вернувшимся с СВО, кто попал в трудную ситуацию. Ребята остались там, они мне очень близки»,— комментирует господин Сеченов работу Ассоциации ветеранов СВО, которую он создал вместе с сослуживцами.

С 2020 года Томскую городскую думу возглавлял Чингис Акатаев. В декабре 2023 года он ушел в отставку, объяснив это нервным напряжением и переживаниями, вызванными сложной работой. До этого, 27 ноября, на конференции томского городского отделения «Единой России» господин Акатаев заявлял о том, что его отставки требует один из вице-губернаторов.