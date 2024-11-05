Спрос на размещение в поселках Эсто-Садок и Красная Поляна вырос на 13%

По состоянию на конец октября 2024 года спрос на объекты размещения на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март превышает прошлогодние показатели к аналогичному периоду на 8%. В частности, на 13% суммарно вырос спрос на отдых в поселках Эсто-Садок и Красная Поляна, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост показывают Байкальск (курорт Гора Соболиная в Иркутской области), где объемы выросли в два раза, Манжерок в Горном Алтае — на 81%. Кавказские курорты Домбай и Терскол показали рост на 43 и 34% соответственно.

При этом, отмечается в сообщении, некоторые туристы выбирают зарубежные направления. Среди популярных — азербайджанский Шахдаг и альпийские курорты Италии и Франции. Однако в целом продажи зарубежных горнолыжных курортов остаются небольшими. Это объясняется, в частности, высокими ценами: билеты на стыковочные рейсы в Альпы стоят от 100 тыс. руб., рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Понятно, что большинство лыжников будут кататься в России. А здесь единственным регионом катания, который может сравниться с альпийскими, остается горный кластер Сочи»,— заявил эксперт.

При этом, по словам господина Мкртчяна, номерной фонд в Красной Поляне практически не растет. Многим горнолыжникам приходится размещаться в Адлере. На подъемниках собираются большие очереди. В целом дефицит номерного фонда четыре-пять звезд на российских горнолыжных курортах эксперт оценил в 200 отелей емкостью от 100 номеров каждый.

Выросла глубина бронирования. Продажи Красной Поляны стартовали 5 июня, сразу же стали бронировать номера и ски-пассы.

Вячеслав Рыжков