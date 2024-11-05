Дептранс опроверг возгорание вагона на станции «Кузьминки»

На станции «Кузьминки» в Москве сотрудники метро «применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы», сообщил столичный дептранс. Информацию о задымлении или возгорании в вагоне ведомством назвало фейком.

Инцидент случился сегодня, 5 ноября, с утра. РЕН ТВ передавало, что от поезда метро, следовавшего в сторону центра, пошел дым. Пассажиров вывели из вагонов, после чего состав уехал в тоннель, рассказал собеседник канала.

Дептранс заявил, что движение на Таганско-Краснопресненской линии метро уже введено в график. Из-за чего произошло задымление шпалы, неизвестно. «Безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает»,— добавили в департаменте.