В Башкирии руководство кооператива подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей

В Бижбулякском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки районной прокуратуры. В преступлении подозревают руководство сельхозпредприятия (по данным «Ъ-Уфа», — «Усак-Кичу молоко»).

По данным надзорного ведомства, в июне 2023 года сельскохозяйственный кооператив подал в министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на возмещение части затрат. Предприятие предоставило в региональный минсельхоз документы с заведомо ложными сведениями о расходах на приобретение 60 голов скота на общую сумму 6 млн руб. и передаче животных членам кооператива.

На их основании кооператив получил 3 млн руб. субсидии. В такую же сумму оценивается причиненный министерству ущерб.

Майя Иванова