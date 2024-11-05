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В Татарстане с января увеличат выплаты для специалистов аграрного сектора

С 1 января 2025 года в Татарстане вырастут выплаты для специалистов и студентов аграрного профиля. Меры направлены на поддержку кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

С нового года специалисты аграрного сектора с высшим и средним образованием смогут получать единовременные выплаты до 750 тысяч руб. Также увеличатся именные стипендии для студентов вузов и колледжей аграрного профиля — до 5 тыс. руб. для учащихся вузов и до 3 тыс. руб. для студентов профессиональных учебных заведений.

Дополнительные выплаты предусмотрены для студентов 3–5 курсов Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях Татарстана и других регионов России. Им будет выплачиваться до 3 тыс. руб. в месяц.

Все выплаты будут финансироваться из бюджета Республики Татарстан.

С начала 2024 года аграрии Татарстана получили 14,6 млрд руб. финансовой поддержки.

Анар Зейналов

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