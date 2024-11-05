В Челябинске осужден сотрудник транспортной полиции за разглашение гостайны

Челябинский областной суд признал виновным сотрудника полиции на транспорте в разглашении государственной тайны. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Осужденному также в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах, местном самоуправлении, органах государственной власти, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По данным силовых структур, сотрудник полиции разгласил «совершенно секретные» сведения. Челябинское управление ФСБ России расследовало уголовное дело по ч. 1. ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

С начала 2024 года региональное управление ФСБ возбудило 390 административных дел по ст. 13.12 КоАП РФ (нарушение правил защиты информации). Семь человек осуждены по ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны), еще один — по ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).