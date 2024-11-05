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Половине челябинских семей с двумя детьми доступна аренда жилья

В Челябинской области 49,2% семей с двумя детьми могут себе позволить снимать типовую двухкомнатную квартиру в 2024 году. Для оплаты аренды и повседневных расходов семья должна получать 93,9 тыс. руб. доходов в месяц, следует из рейтинга «РИА Новости».

Челябинская область в рейтинге доступности жилья находится на 33 месте среди регионов России. В 2023 году Южный Урал занимал 17 позицию в списке. Тогда 57,1% семей могли снимать квартиру. Необходимый доход был на уровне 82,5 тыс. руб.

В первую тройку регионов в текущем году входят Ямало-Ненецкий (71,2% семей могут позволить аренду жилья; для этого им требуется 164,1 тыс. руб. доходов), Ханты-Мансийский автономные округа (68,9%; 129,7 тыс. руб.) и Магаданская область (65%; 175 тыс. руб.). Замыкают список регионов Кабардино-Балкарская (16,2%; 105,5 тыс. руб.), Чеченская (16,6%; 98,6 тыс. руб.) и Республика Дагестан (19,1%; 98,8 тыс. руб.).

Согласно методике, семья с двумя детьми тратит на аренду жилья 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, а оставшиеся 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта страны.

Виталина Ярховска

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