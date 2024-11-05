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Коммерсантъ FM
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Ударившему топором знакомого за отказ уйти домой жителю Удмуртии дали год тюрьмы

Жителя поселка Яр в Удмуртии признали виновным в причинении легкого вреда здоровья знакомому с помощью топора. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, конфликт произошел в конце июля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Житель распивал спиртные напитки у себя дома в компании знакомых — женщины и мужчины. Последний не пожелал уходить, когда хозяин попросил его покинуть жилище. Тогда обвиняемый подобрал с пола топор и трижды ударил гостя — два раза обухом по коленям и один раз острием по левой голени, нанеся рубленную рану.

За нанесение легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) суд назначил обвиняемому один год колонии строгого режима.

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