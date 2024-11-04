МЧС предупреждает о сильных осадках и ветре в Сочи 4–5 ноября

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение для Сочи и федеральной территории Сириус на 4–5 ноября 2024 года. Согласно прогнозу, ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В регионе прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и снежная крупа. В предгорьях и низких горах возможен сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. На дорогах образуется гололедица. В горной зоне синоптики прогнозируют очень сильный снег.

Ветер усилится до 20–25 метров в секунду. На реках и малых водотоках ожидаются резкие подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах повышается риск схода селей малого объема.

МЧС рекомендует жителям оставаться дома, следить за состоянием отопительных и осветительных систем. При выходе на улицу советуют использовать непромокаемую одежду и обувь. Ценные вещи рекомендуется укрыть от влаги и повреждений.

Ранее, 3 ноября, в Сочи и Сириусе действовало штормовое предупреждение по смерчам. Опасность объявляли на участке Магри — Веселое.

Вячеслав Рыжков