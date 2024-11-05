В Татарстане 5 ноября ожидается мокрый снег и гололедица

Во вторник, 5 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с небольшими осадками и возможной метелью. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометслужба республики.

По данным синоптиков, 5 ноября республика будет находиться на северо-западной периферии циклона с центром над Уральском. Ожидается облачная погода, местами с прояснениями, и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах возможна слабая метель. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7°, днем — от 0 до -3°. На дорогах местами возможна гололедица.

6 ноября, с уходом циклона, в регионе усилится атмосферное давление, а в ночные часы при прояснениях температура воздуха опустится до -5..-10°. Днем прогнозируется от -1 до -6°, снег возможен лишь местами. На дорогах сохраняется опасность гололедицы.

7 ноября под влиянием теплого фронта северного циклона в республике установится облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура опустится до -4..-9°, днем ожидается от 0 до -5°. На дорогах местами скользко.

Анар Зейналов