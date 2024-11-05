В Сургуте произошло ДТП с тремя пострадавшими

В результате ДТП, произошедшего в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), пострадали три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 4 ноября около 10:05 на улице Аэрофлотская. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди машиной Toyota, которую от удара отбросило на попутно движущийся автомобиль Hyundai. В результате аварии водитель ВАЗ, 48-летний водитель Toyota и его 49-летняя пассажирка получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в ДТП в Сургуте пострадали три человека, включая подростка. Водитель Kia не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Toyota.

Ирина Пичурина