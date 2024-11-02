В Сургуте во время ДТП пострадали водитель и два пассажира

В результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) пострадали три человека, включая подростка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 1 ноября около 19:12. На нерегулируемом перекрестке 35-летний водитель Kia не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого находился 67-летний водитель. В результате аварии пострадали водитель Toyota и два пассажира, включая 15-летнюю девочку, они получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в Нижневартовске (ХМАО) на Восточном объезде произошла авария с легковыми автомобилями Mazda, Honda и Mitsubishi. В результате аварии погиб семилетний ребенок.

Ирина Пичурина