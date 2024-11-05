В Тюмени ожидается похолодание до -10° и снег

В Тюменской области в течение недели ожидаются обильные снегопады, сильный ветер, в Тюмени похолодает до -10°, следует из данных синоптика Ильи Винштейна. Ожидается установление постоянного снежного покрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ухудшение погоды в регионе прогнозируется на 6 и 7 ноября: в область придут снегопад, метель с порывами до 15 м/сек, наиболее интенсивные снегопады будут в южной и юго-восточной части Тюменской области — здесь выпадет до 7-10 см снега.

В Тюмени снег прогнозируется с 15:00 6 ноября до 7:00 7 ноября, вечером 6 ноября и ночью 7 ноября порывы до 14 м/сек. Прирост снежного покрова составит 1-3 см. Сегодня, 5 ноября, днем температура составит 0°, в среду ночью до -6°, днем до -2°, в четверг — ночью -7°, днем -4°, в пятничную ночь температура опустится до -10°, днем до -3°. В субботу ожидается ночью -7°, днем -1°.

Напомним, на прошедших выходных тюменцев предупредили об осадках в виде дождя или мокрого снега и ветре с порывами до 20 м/с.

Ирина Пичурина