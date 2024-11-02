Тюменцев предупредили о мокром снеге и ветре с порывами до 20 м/с

На территории Тюменской области в воскресенье, 3 ноября, ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега, а также ветер 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха ночью 3 ноября в Тюмени будет +1°, ожидаются осадки, ветер 7 м/с. Днем потеплеет до +3°, в городе пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер 9 м/с.

В воскресенье, 4 ноября, похолодает до -3°, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 0°, ветер подует со скоростью 9 м/с.

Полина Хабарова