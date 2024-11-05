Во время ночного пожара в Тюмени погиб человек
В Тюмени в результате пожара в деревянном частном доме на ул. Почтовая погиб человек, еще один получил травмы, сообщили в МЧС Тюменской области. Сообщение о возгорании поступило 5 ноября после 2:00.
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На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось горение внутри дома. Тушением занимались 25 сотрудников, был задействовано шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 26 октября в Тобольске (Тюменская область) возникло возгорание в квартире из-за непотушенной сигареты. Хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.