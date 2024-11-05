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Коммерсантъ FM
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Топ-10 регионов России по доле предложения глэмпингов

Регион Доля от общего предложения глэмпингов в России (%) Доля в общем объеме бронирований (%) Средняя стоимость ночи (тыс. руб.)
Московская область 26 34 7,9
Свердловская область 7 7 6
Татарстан 6 7 8
Ленинградская область 5 5 6,5
Краснодарский край 4 5 8
Пермский край 3 3 6
Красноярский край 3 2 8
Башкортостан 3 2 6,3
Воронежская область 3 2 6
Карелия 2 2 6,5

Источник: данные «Авито Путешествий».

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