Топ-10 регионов России по доле предложения глэмпингов

Регион Доля от общего предложения глэмпингов в России (%) Доля в общем объеме бронирований (%) Средняя стоимость ночи (тыс. руб.) Московская область 26 34 7,9 Свердловская область 7 7 6 Татарстан 6 7 8 Ленинградская область 5 5 6,5 Краснодарский край 4 5 8 Пермский край 3 3 6 Красноярский край 3 2 8 Башкортостан 3 2 6,3 Воронежская область 3 2 6 Карелия 2 2 6,5