Объявленные выплаты дивидендов на ноябрь—декабрь 2024 года

|
|Эмитент
|Вид акций
|Период
|Собрание акционеров
|Закрытие реестра
|Дивиденды на акцию (руб.)
|Объем выплат (млрд руб.)
|Дивидендная доходность (%)
|Чистая прибыль по МСФО за 1-е полугодие. 2024 года (млрд руб.)
|Изм. (%)
|«ТКС Холдинг»
|об
|9 мес. 2024
|14.11.24
|25.11.24
|92,5
|18,44
|4,0
|45,74
|25,0
|«ЭсЭфАй»
|об
|9 мес. 2024
|19.11.24
|30.11.24
|113,8
|12,70
|8,7
|15,21
|39,2
|«Инарктика»
|об
|3 кв. 2024
|21.11.24
|02.12.24
|20
|1,76
|3,4
|–1,40
|—
|«Авангард» КБ*
|об
|9 мес. 2024
|29.11.24
|02.12.24
|68,16
|5,50
|8,2
|2,32
|–39,2
|«Вуш Холдинг»
|об
|9 мес. 2024
|26.11.24
|06.12.24
|2,11
|0,24
|1,3
|0,26
|–79,6
|«КуйбышевАзот»
|об
|9 мес. 2024
|22.11.24
|09.12.24
|7
|1,64
|1,6
|6,61
|–28,2
|«КуйбышевАзот»
|пр
|9 мес. 2024
|22.11.24
|09.12.24
|7
|0,03
|1,5
|6,61
|–28,2
|«Хэндерсон»
|об
|9 мес. 2024
|29.11.24
|09.12.24
|18
|0,73
|3,2
|1,43
|124,6
|«Полюс»
|об
|9 мес. 2024
|02.12.24
|13.12.24
|1301,75
|177,13
|8,6
|143,15
|237,8
|«Северсталь»
|об
|3 кв. 2024
|06.12.24
|17.12.24
|49,06
|41,10
|4,4
|83,32
|–20,7
|ЛУКОЙЛ
|об
|9 мес. 2024
|05.12.24
|17.12.24
|514
|356,13
|7,5
|591,54
|4,6
|«Хэдхантер»
|об
|9 мес. 2024
|06.12.24
|17.12.24
|907
|42,80
|21,4
|7,18
|36,7
|ММЦБ
|об
|9 мес. 2024
|06.12.24
|17.12.24
|2,7
|0,04
|2,0
|н.д.
|—
|«Европлан»
|об
|9 мес. 2024
|04.12.24
|15.12.24
|50
|6,00
|8,6
|8,78
|25,3