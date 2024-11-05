Объявленные выплаты дивидендов на ноябрь—декабрь 2024 года

Эмитент Вид акций Период Собрание акционеров Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСФО за 1-е полугодие. 2024 года (млрд руб.) Изм. (%) «ТКС Холдинг» об 9 мес. 2024 14.11.24 25.11.24 92,5 18,44 4,0 45,74 25,0 «ЭсЭфАй» об 9 мес. 2024 19.11.24 30.11.24 113,8 12,70 8,7 15,21 39,2 «Инарктика» об 3 кв. 2024 21.11.24 02.12.24 20 1,76 3,4 –1,40 — «Авангард» КБ* об 9 мес. 2024 29.11.24 02.12.24 68,16 5,50 8,2 2,32 –39,2 «Вуш Холдинг» об 9 мес. 2024 26.11.24 06.12.24 2,11 0,24 1,3 0,26 –79,6 «КуйбышевАзот» об 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 1,64 1,6 6,61 –28,2 «КуйбышевАзот» пр 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 0,03 1,5 6,61 –28,2 «Хэндерсон» об 9 мес. 2024 29.11.24 09.12.24 18 0,73 3,2 1,43 124,6 «Полюс» об 9 мес. 2024 02.12.24 13.12.24 1301,75 177,13 8,6 143,15 237,8 «Северсталь» об 3 кв. 2024 06.12.24 17.12.24 49,06 41,10 4,4 83,32 –20,7 ЛУКОЙЛ об 9 мес. 2024 05.12.24 17.12.24 514 356,13 7,5 591,54 4,6 «Хэдхантер» об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 907 42,80 21,4 7,18 36,7 ММЦБ об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 2,7 0,04 2,0 н.д. — «Европлан» об 9 мес. 2024 04.12.24 15.12.24 50 6,00 8,6 8,78 25,3