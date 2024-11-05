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Коммерсантъ FM
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Объявленные выплаты дивидендов на ноябрь—декабрь 2024 года

Эмитент Вид акций Период Собрание акционеров Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСФО за 1-е полугодие. 2024 года (млрд руб.) Изм. (%)
«ТКС Холдинг» об 9 мес. 2024 14.11.24 25.11.24 92,5 18,44 4,0 45,74 25,0
«ЭсЭфАй» об 9 мес. 2024 19.11.24 30.11.24 113,8 12,70 8,7 15,21 39,2
«Инарктика» об 3 кв. 2024 21.11.24 02.12.24 20 1,76 3,4 –1,40
«Авангард» КБ* об 9 мес. 2024 29.11.24 02.12.24 68,16 5,50 8,2 2,32 –39,2
«Вуш Холдинг» об 9 мес. 2024 26.11.24 06.12.24 2,11 0,24 1,3 0,26 –79,6
«КуйбышевАзот» об 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 1,64 1,6 6,61 –28,2
«КуйбышевАзот» пр 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 0,03 1,5 6,61 –28,2
«Хэндерсон» об 9 мес. 2024 29.11.24 09.12.24 18 0,73 3,2 1,43 124,6
«Полюс» об 9 мес. 2024 02.12.24 13.12.24 1301,75 177,13 8,6 143,15 237,8
«Северсталь» об 3 кв. 2024 06.12.24 17.12.24 49,06 41,10 4,4 83,32 –20,7
ЛУКОЙЛ об 9 мес. 2024 05.12.24 17.12.24 514 356,13 7,5 591,54 4,6
«Хэдхантер» об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 907 42,80 21,4 7,18 36,7
ММЦБ об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 2,7 0,04 2,0 н.д.
«Европлан» об 9 мес. 2024 04.12.24 15.12.24 50 6,00 8,6 8,78 25,3

*Чистая прибыль дана по отчетности по РСБУ.

КБ — коммерческий банк.

Эмитенты ранжированы по дате закрытия реестра, до которой акционеры претендуют на получение утвержденных дивидендов.

об — обыкновенные, пр — привилегированные.

н.д.— нет данных. Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

Дивидендная доходность определялась исходя из цены последней сделки на Московской бирже 2 ноября 2024 года.

По данным эмитентов.

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