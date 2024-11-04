В Свердловской области похолодает до -18°

В Свердловской области в период с 5 по 8 ноября похолодает до -18°. Как сообщили в Уральском Гидрометцентре, в определенный районах ожидается небольшой снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«5-8 ноября осадков мало, лишь в отдельных районах вероятен небольшой снег. Сила ветра 4–9 м/с порывы 14 м/с, 7 ноября до 15 м/с», — говорится в сообщении.

5 ноября ночью в области температура воздуха составит -3...-8° при прояснении -13°, днем -1,-6°. В среду, 6 ноября ночью на севере региона температура опустится до -13…-18°, днем потеплеет до -2…-7°.

В четверг, 7 ноября температура воздуха составит -7…-12°, на севере похолодает до -17°, днем потеплеет до -3…-8°. В пятницу, 8 ноября ночью температура воздуха составит -7…-12°, днем — -3…-8°.

Мария Шараева