Татарстан занял 3 место в Национальном рейтинге регионов в 2023 году

Татарстан занял 3 место в Национальном рейтинге регионов России за 2023 год. На первых позициях расположились Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на совещании в Кабинете министров, передает «Татар-информ».

«Хороший результат был во многом обеспечен улучшением работы аспирантуры, ростом инновационной активности, повышением внутренних расходов республиканского и местных бюджетов на исследования и разработки», — заявила зампремьер-министра.

Лейла Фазлеева отметила, что сейчас в Татарстане функционируют 2 особые экономические зоны, 5 территорий опережающего развития, 6 технопарков, 24 кластера, 102 индустриальных парка.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года республика заняла третью позицию в списке регионов России по научно-техническому развитию.

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024 год Годом научно-технического развития.

Диана Соловьёва