В Казани в Крестном ходе 2024 года приняли участие 5 тыс. человек

В Казани в Крестном ходе 4 ноября 2024 года участвовали 5 тыс. человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в МВД Татарстана.

Общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери начался у стен Благовещенского собора Казанского кремля и завершился в Казанском Богородицком монастыре. В Казанском кафедральном соборе прошло служение Божественной литургии.

Крестный ход возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и митрополит Наро-Фоминский Никандр.

На время молитвенного шествия 4 ноября в центре Казани ограничили движение.

Диана Соловьёва