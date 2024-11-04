Два садовых дома и надворные постройки сгорели в крупном пожаре под Ижевском

Вчера днем произошел крупный пожар в СНТ «Теплоэнергетик» в Завьяловском районе Удмуртии. Огонь уничтожил два садовых дома и надворных постройки в трех частных хозяйствах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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«Плотная застройка и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня. Пострадавших нет»,— сказал дознаватель ГУ МЧС по республике Юрий Сунцов.

Пожар на площади 135 кв. м ликвидировали. К тушению привлекались 21 сотрудник МЧС и семь единиц техники. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания в электрическом щите.