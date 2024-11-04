Сегодня в Казани открыли движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

С 4 ноября 2024 года в Казани открыли движение по дороге-дублер Вознесенского тракта. Трасса ведет от ул. Иман к ул. Глушко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

После открытия дороги-дублера будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Их обещают опубликовать в ближайшее время.

Ранее в Казани планировали построить дорогу-дублер за 14 млрд руб. Она должна была пройти от проспекта Победы до трассы М-7/

Диана Соловьёва