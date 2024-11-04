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В Сочи и Сириусе ожидаются перебои со связью до декабря

В Сочи и Сириусе ожидаются временные сбои в работе мобильной связи и платежных систем. Администрация города в своем официальном Telegram-канале сообщила, что это связано с подготовкой сетей к зимнему сезону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации местных властей, операторы проводят плановые регламентные работы. Проблемы могут наблюдаться в течение ноября. Горожан и туристов просят отнестись к ситуации с пониманием и рассмотреть альтернативные способы оплаты.

В официальном Telegram-канале мэрии Сочи отмечается: «Полное восстановление работоспособности связи и онлайн-сервисов на курорте запланировано до 1 декабря».

Как сообщал «Ъ-Сочи», в понедельник, 4 ноября, на курорте откроется заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум продлится до 7 ноября включительно. В заключительный день мероприятия на площадке мероприятия выступит президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Рыжков

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