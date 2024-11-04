В Сочи 4 ноября откроется заседание клуба «Валдай»
В Сочи начинается 21-е заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Четырехдневный форум соберет экспертов и высокопоставленных гостей из более чем 50 стран для обсуждения путей урегулирования текущих конфликтов и поиска незападных идей решения международных проблем, пишет «Ъ».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В этом году тема заседания – «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Организаторы ставят целью согласование представлений различных стран о решении глобальных вызовов в период фундаментальной трансформации мирового порядка.
В ходе форума участники обсудят, в частности, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Отдельная сессия будет посвящена президентским выборам в США, которые совпадают по времени с проведением «Валдая». Участники рассмотрят возможные последствия этого события для мирового сообщества.
В последний день форума, 7 ноября, на площадке традиционно выступит президент РФ Владимир Путин. Помимо него в заседании примут участие зампред правительства РФ Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские чиновники.